Красногорск, , 06:50 — REGNUM Ограничить время купания в ледяной купели на Крещение одной минутой и не мочить голову посоветовали 15 января в Главном управлении МЧС по Московской области.

«Не находитесь в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма», — говорится в рекомендациях ведомства.

Там отметили, что при входе в воду первый раз следует быстро достигнуть нужной глубины, но при этом не плавать. Окунаться необходимо только по шею и не мочить голову во избежание рефлекторного сужения сосудов головного мозга.

После выхода из воды спасатели рекомендовали растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крещенские купания в различных регионах России будут организованы с учётом эпидемиологической ситуации. Крещение Господне (Богоявление) в 2021 году будет отмечаться в ночь с 18 на 19 января.

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