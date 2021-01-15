Екатеринбург, , 06:49 — REGNUM В Екатеринбурге второклассница чуть не замёрзла в ожидании своего автобуса. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь свердловского главка МВД России Валерий Горелых.

Восьмилетняя девочка возвращалась домой в посёлок Медный после окончания уроков второй смены. На улице Савкова вечером она около часа ждала автобуса. На морозе, а было порядка минус 20 градусов, у неё разрядился телефон и позвонить своим родителям она не могла.

Плачущую и продрогшую девочку заметили сотрудники ГИБДД. Они посадили её в служебную машину и отвезли домой.

Мать ребёнка поблагодарила инспекторов за то, что они не оставили ребёнка в беде.

«Руководством ГУ МВД по Свердловской области всем постам ГИБДД поставлена задача регулярно патрулировать трассы с целью оказания помощи гражданам, оказавшихся из-за резкого похолодания в трудной жизненной ситуации», — отметил Горелых.