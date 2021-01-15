Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Вторая доза вакцины от коронавирусной инфекции была введена более 1,3 млн жителей США, сообщается на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний страны (CDC).

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Таким образом, указанные лица прошли полный курс вакцинации, предполагающей двух кратное введение препарата для получения иммунитета к инфекции. Всего вакцину в США получили 9,7 млн человек.

Большую часть из 11 млн доз, распространенных среди американского населения, относится к вакцине фармкомпаний Pfizer и BioNTech — 6,5 млн. Еще 4,6 млн доз — это препарат, разработанный фирмой Moderna.

Как передавало ИА REGNUM, ранее кандидат на президентский пост США, демократ Джо Байден представил план, предполагающий выделение около $20 млрд на расширение программы вакцинации от COVID-19 в стране. Документ должен быть рассмотрен американским Конгрессом после инаугурации политика.

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