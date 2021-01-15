Москва, , 06:39 — REGNUM Вернуть в российские магазины книгу отзывов, жалоб и предложений предложили в Союзе потребителей России. Об этом 15 января пишут «Известия».

По словам главы союза Петра Шелища, отказ от требования иметь книгу жалоб с 1 января 2021 года был преждевременным, поскольку не все покупатели в магазинах пользуются современными инструментами — горячими линиями и официальными ресурсами компаний, чтобы направить свои претензии.

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«Возможность внести запись в книгу жалоб помогает избежать скандалов в магазине. Человек может выплеснуть свои эмоции на бумагу, а не на продавца. Таким образом, острая стадия конфликта может пройти спокойнее», — добавил он.

Инициативу по возращению в сферу розничной торговли книги отзывов, жалоб и предложений Шелищ планирует обсудить на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сферах торговли и защиты прав потребителей, которое состоится сегодня. Затем, по его словам, предложение поступит в подкомиссию правительственной комиссии по «регуляторной гильотине» и будет рассмотрено чиновниками.