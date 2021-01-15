Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Дополнительную сумму в размере $20 млрд для расширения программы вакцинации жителей США от коронавирусной инфекции предложил выделить кандидат на пост главы Белого дома, демократ Джо Байден. Об этом 14 января журналистам сообщили в штабе политика.

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Отмечается, что претендент на президентское кресло собирается просить у Конгресса $160 млрд на программы по «спасению жизней» американских граждан. Они включают и привлечение средств, которые будут потрачены на вакцинацию.

В разработанном Байденом плане говорится, что по всей стране должны быть созданы социальные центры для введения вакцин всем желающим. Кроме того, в труднодоступные населенные пункты предлагается направлять передвижные прививочные пункты.

Также в документе также отмечается, что демократ намерен добиваться того, чтобы доступ к вакцине от COVID-19 был бесплатным для всех жителей США, в том числе и для тех, кто не имеет американского гражданства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Джо Байден намерен предложить выделить дополнительные средства в размере около $1,9 трлн на борьбу с последствиями пандемии коронавируса в США.

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