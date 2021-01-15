Берёзовский, Свердловская область, , 06:24 — REGNUM В Берёзовском Свердловской области 48-летний местный житель осуждён на десять лет колонии за убийство своей матери. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в октябре 2019 года он находился в день своего рождения у своей матери и распивал с ней спиртное. Но застолье закончилось конфликтом. В результате гражданин нанёс женщине удары в область головы и туловища.

На следующий день обвиняемый прибрался в квартире и покинул место преступления. Женщину обнаружили соседи. Медики не смогли её спасти. Суд назначил обвиняемому десять лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.