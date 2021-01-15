Челябинск, , 06:12 — REGNUM В Челябинской области ужесточён приговор куратору одной из групп смерти. Такое решение принял областной суд.

Как пишет Накануне.Ru, житель Московской области в сентябре был осуждён Брединским райсудом. Ему вменили попытку доведения пяти подростков до самоубийства.

Все подростки отказались совершать суицид. Суд назначил обвиняемому 4 года 5 месяцев колонии общего режима. От отбывания наказания его освободили из-за поглощения срока назначенного ему наказания периодом содержания под стражей по ранее вынесенному приговору. Также гражданин был оправдан по обвинению в совершении двух аналогичных преступлений. За ним признали право на реабилитацию.

В итоге облсуд увеличил ему наказание до пяти лет колонии. Фактически ему предстоит отбыть семь месяцев.