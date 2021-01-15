Сухум, , 06:08 — REGNUM На российской военной базе в Абхазии началась вакцинация военнослужащих от нового коронавируса. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Вакцинация проводится двухкомпонентной вакциной «Спутник V» российского производства, которой для проведения первого этапа доставлено 500 доз. Первыми прививку получили военнослужащие, которые несут боевое дежурство, медицинский персонал и командный состав военной базы. Все вакцинируемые прошли необходимый медосмотр.

По информации военного ведомства, каких-либо случаев осложнений или непереносимости прививки при проведении вакцинации выявлено не было. Она проводилась добровольно и с письменным согласием военнослужащих и гражданского персонала базы.

«Все привитые военнослужащие находятся под постоянным динамическим наблюдением медицинских специалистов», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, весь лётный состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа получил вакцины от COVID-19. Для иммунизации военнослужащих был использован препарат «Спутник V».

Читайте также: Псковскую дивизию ВДВ начали прививать от коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: Военные лётчики ЮВО получили вакцины от COVID-19