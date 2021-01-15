Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Пользователь, известный под ником Mechachoi, выложил в сеть видео, в котором он показал, как при помощи велотренажёра играет в игры Mario Kart и Super Smash Bros. Ролик был опубликован 14 января на его YouTube-канале.

Он назвал свой самодельный набор контроллеров Labo Fit Adventure Kart Kit. Набор создан при помощи систем Nintendo Labo и Ring-Con, а также при помощи деталей, распечатанных на 3D-принтере. Mechachoi показал в видео, как с помощью его инновации можно играть в игры для Nintendo Switch.

Стоит отметить, что если игры серии Mario Kart выполнены в жанре аркадного автосимулятора, то Super Smash Bros. — это файтинг (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой).

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