Гонконг, Китай, , 05:29 — REGNUM Первый случай заражения штаммом вируса птичьего гриппа H5N8, который обладает высокой патогенностью, выявлен среди диких птиц на территории китайского специального административного района Гонконг. Об этом 15 января сообщает издание The South China Morning Post со ссылкой на местные власти.

Вирус был найден в образцах помета животных, обитающих в заповеднике «Май По» на границе с материковым Китаем. Согласно гипотезе биологов, эту разновидность гриппа принесли птицы, которые прилетели в этой местности на зимовку.

Санитарным службам Китая поручено ужесточить ветеринарный надзор в Гонконге и на рынках, где происходит торговля живой птицей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января телеканал KBS распространил информацию от том, что из-за обнаружения случаев заражения штаммом птичьего гриппа H5N8 на нескольких птицефермах в Южной Корее было уничтожено около 16,2 млн голов домашней птицы.

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