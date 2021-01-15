Улан-Удэ, , 05:30 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 156 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 28 162. Об этом утром 15 января сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходится 15 137 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 632 человека с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 1173 больных. На амбулаторном лечении находится 892 человека, наблюдаются 2058 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 25 465 (+163) человек.

В реанимации остаются 79 пациентов в тяжёлом состоянии. В том числе 38 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда составляет 58,7% — из 2000 перепрофилированных коек заняты 1173.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки умерли два пациента с диагнозом COVID-19.

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