Вашингтон, , 05:24 — REGNUM Компания Capcom «шокировала, удивила и взволновала» поклонников Resident Evil рассказом о том, что в будущей игре Resident Evil: Village появится высокая женщина-вампир. Об этом 15 января сообщил портал Comicbook.

Кроме того, в рамках сотрудничества с PlayStation разработчики решили подарить владельцам консолей PlayStation 4 и PlayStation 5 аватар с изображением персонажа.

Издание отметило, что, к сожалению, аватар могут получить по промо-коду только пользователи PlayStation Network USA, однако геймеры из ЕС или других стран могут также стать его обладателем, для этого им нужно создать соответствующий аккаунт.

https://twitter.com/Wario64/status/1349848918616469504

Стоит отметить, что пока Capcom не назвала официальные сроки релиза Resident Evil: Village. Поклонники франшизы ожидают, что с соответствующим анонсом компания выступит 21 января 2021 года.

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