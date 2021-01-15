Буэнос-Айрес, , 05:10 — REGNUM Общее число подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Аргентине возросло на 142 и составило 45 125. Об этом 14 января сообщает аргентинский минздрав на своей странице в Twitter.

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Также за сутки в стране выявили 13 286 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Аргентине было зафиксировано 1 549 490 фактов инфицирования SARS-CoV-2.

При этом 1 770 715 подобных случаев закончились излечением от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Аргентину из РФ отправили второю партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 300 тысяч доз.

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