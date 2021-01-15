Женева, Швейцария, , 05:10 — REGNUM Десятилетие с 2011 по 2020 год стало самым тёплым за всю историю наблюдений за климатом на Земле, заявили 14 января во Всемирной метеорологической организации (ВМО, в структуре ООН) на своей странице в Twitter.

«2020 год оказался одним из трёх самых жарких лет за всю историю наблюдений, наряду с 2016 и 2019 годами. С 2015 года наблюдалось шесть самых тёплых лет», — говорится в сообщении.

Метеорологи ООН полагают, что наблюдаемая тенденция к потеплению продолжится в будущем, поскольку она не показывает «никаких признаков разворота».

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя выводы ВМО, отметил, что человечество «движется к катастрофическому росту температуры на 3−5 градусов до конца века», и что мир с природой является приоритетом для каждого жителя планеты.

Средняя температура за последние 12 месяцев составила около 14,9 °C, что на 1,2 °C выше уровня в доиндустриальный период (1850−1900).

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