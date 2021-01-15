Буэнос-Айрес, , 04:26 — REGNUM Из Аргентины в Москву за второй партией российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 14 января вылетел самолёт аргентинской авиакомпании Aerolineas Argentinas. Об этом авиаперевозчик сообщает на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

https://twitter.com/Aerolineas_AR/status/1349880029845532672

«Направляясь в Россию ради борьбы с COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее о том, что вечером 14 января (в 03:00 мск 15 января) в Москву за партией в 300 тыс. доз вакцины «Спутник V» должен вылететь самолёт, сообщил глава авиакомпании Пабло Сериани. Возвращение лайнера с драгоценным грузом в Аргентину ожидается 16 января.

Напомним, первая партия «Спутник V» в количестве 300 тыс. доз была доставлена в страну 24 декабря. Всего в Аргентину планируется поставить 10 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргентину будет доставлена вторая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Читайте ранее в этом сюжете: Назван срок поставки второй партии «Спутник V» в Аргентину