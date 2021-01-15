Париж, , 04:12 — REGNUM Продолжительность комендантского часа во Франции из-за ситуации с распространением коронавируса будет увеличена, 14 января заявил французский премьер-министр Жан Кастекс в ходе пресс-конференции.

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Кроме того, власти республики намерены усилить ограничения на границах с другими странами. Эти меры являются основными шагами, разработанными в рамках плана по борьбе с COVID-19, который представил глава правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января французский министр здравоохранения Оливье Веран объявил о внедрении во Франции специального санитарного протокола, позволяющего тестировать в месяц до 1 млн школьников и преподавателей на заражение «британской» разновидностью SARS-CoV-2.

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