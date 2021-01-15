Москва, , 03:38 — REGNUM Художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский ушёл из жизни в возрасте 71 года. В последние дни он боролся с заболеванием COVID-19.

О смерти супруга журналистам сообщила 14 января жена Екатерина Белоцерковская. За несколько часов до этого СМИ сообщали, что врачи оценивали его состояние как критическое.

Грачевского госпитализировали с подтверждённым диагнозом COVID-19 в конце декабря 2020 года. Он поступил в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве, его подключили к аппарату ИВЛ и несколько раз вводили в искусственную кому, но спасти врачам его так и не удалось.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он учился в Калининградском механическом техникуме при заводе С. П. Королева по специальности токаря, а затем поступил на заочное отделение ВГИКа, на факультет «Организация кинопроизводства». После получения образования Грачевский работал администратором на картинах советских кинорежиссёров — Александра Роу, Марка Донского, Василия Шукшина.

Журнал «Ералаш» Грачевский основал в 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом. В нём он работал до последнего времени и планировал снять выпуски знаменитой передачи в Северной Осетии к 1100-летию крещения республики в 2022 году.

Был членом Российской академии кинематографических искусств «Ника», в 2000 году получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

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