Женева, Швейцария, , 01:54 — REGNUM В мире за последние сутки было выявлено 697 485 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, общее число случаев инфицирования достигло 91 061 072. Об этом вечером 14 января сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По данным ВОЗ на 23:45 мск, за сутки в мире скончались 15 835 пациентов с диагнозом COVID-19, общее число умерших достигло 1 970 741.

В первую десятку стран по распространению инфекции входят США, Индия, Бразилия, Россия, Великобритания, Франция, Турция, Италия, Испания и Германия.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 593 409 новых случаях заражения коронавирусом и 12 295 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день новый штамм коронавирусной инфекции, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлен в 25 странах Европы.

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