Бразилиа, , 01:47 — REGNUM Общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 на территории Бразилии увеличилось за сутки на 67 758 и составило 8 324 294. Об этом сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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При этом 7 339 703 выявленных факта инфицирования закончились излечением пациентов от коронавирусной инфекции. Вместе с тем с начала пандемии в Бразилии зарегистрировали 207 095 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

За истекшие 24 часа в стране по указанной причине скончался 1131 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января стало известно, что Россия поставит в Бразилию 150 млн доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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