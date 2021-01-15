Братислава, , 01:29 — REGNUM Парламент Словакии 14 января утвердил наказание за нарушение очередности по вакцинации от коронавируса с использованием служебного положения — штраф в €10 тысяч. Об этом сообщает национальный телеканал TA3.

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Законодательная поправка, предложенная депутатами Юраем Шелигой и Ондреем Досталем, должна удержать чиновников и медперсонал, имеющих доступ к вакцине, от желания помочь родственникам и знакомым поставить дефицитную прививку от нового коронавируса вне официально утверждённой очереди.

Отмечается, что именно за подобные действия был уволен директор чешского Государственного медицинского института Павел Бржезовский.

Напомним, что вакцинация препаратом от компаний Pfizer и BioNTech началась в Словакии 26 декабря. Первыми в списках на вакцинацию являются пожилые граждане, больные тяжёлыми хроническими заболеваниями, медики и высшие должностные лица, от деятельности которых зависит бесперебойное функционирование госструктур и экономики страны.

Всего в Словакии с начала эпидемии было выявлено 217 978 случаев заражения коронавирусом. Умерли 3 260 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, решение правительства Словакии от 29 декабря о продлении в стране на 40 дней режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за ситуации с распространением коронавируса утвердил парламент республики.

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