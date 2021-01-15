Вашингтон, , 01:14 — REGNUM Штамм коронавируса SARS-CoV-2, который обладает высокой заразностью и при этом отличается от «британского» варианта, зарегистрирован на территории американского штата Иллинойс и соседних с ним территорий. Об этом сообщается на сайте электронной научной библиотеки bioRxiv.

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Этой разновидности присвоили обозначение 20C-US. Впервые указанная форма SARS-CoV-2 была выявлена на юге США еще в конце мая 2020 года и после этого приобрела пять мутаций, начав быстро распространяться по территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января, по информации университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в США достигло 23 077 437.

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