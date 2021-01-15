Улан-Батор, , 00:57 — REGNUM Вблизи границы России и Монголии в ночь на 15 января произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 00:26 мск на 45 км северо-западнее монгольского населённого пункта Турт и на 251 км юго-западнее российского Ангарска (Иркутская область). Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

О возможных разрушениях или пострадавших информации не поступало.

Напомним, последние ощутимые подземные толчки (магнитудой до 4,4) были зафиксированы в этом районе вечером 14 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Монголии после сильного землетрясения, произошедшего 12 января на границе с Россией, не прекращается сейсмическая активность.

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