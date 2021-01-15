Тегеран, , 08:55 — REGNUM 14 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что суточная смертность по стране от COVID-19 снизилась до 81 человека. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Лари отметила, что в Иране за сутки в результате заражения коронавирусной инфекцией скончался 81 человек. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 56 538 человек.

Говоря о текущей ситуации с пандемией в Иране, Лари подчеркнула, что за последние 24 часа был обнаружен 6471 новый случай заражения COVID-19, при этом 533 человека госпитализированы.

Пресс-секретарь также сообщила, что в общей сложности 1 311 810 иранцев подверглись заражению смертельным вирусом, причем 1 101 599 из них выздоровели либо были выписаны из больниц.

Лари заявила, что 4 437 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки пандемия привела к заражению более 92 миллионов человек по всему миру, в результате чего погибло свыше 1 980 000 человек.