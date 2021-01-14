Париж, , 23:11 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 69 313 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 282 пациента. Об этом в четверг, 14 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 21 228 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,850 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава французской партии «Вперед, Республика!» Станислас Герини предложил ввести в стране комендантский час с 18:00, чтобы бороться с распространением вируса SARS-CoV-2.

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