Каракас, , 22:47 — REGNUM Венесуэла и российский фонд РФПИ подписали соглашение о производстве вакцины «Спутник V» на территории страны, сообщила 14 января венесуэльский вице-президент Делси Родригес на своей странице в Twitter.

По ее словам, речь идет как о поставках российской вакцины в Венесуэлу, так и о ее выпуске в пределах страны.

«Следуя инструкциям президента Николаса Мадуро, мы провели видеоконференцию с главой (Кирилл Дмитриев) и замглавой (Александр Журавлев) РФПИ о поставках и производстве в Венесуэле вакцины «Спутник V» в первом квартале 2021 года», — написала Делси Родригес.

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