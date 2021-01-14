Вологда, 14 января 2021, 22:42 — REGNUM В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали уже более 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
Массовая прививочная кампания в регионе еще не началась, но на региональном портале Госуслуг оформлено уже около 2 тысяч заявок на получение вакцины.
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До конца февраля в область ожидается поступление более чем 50 тысяч доз вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации населения.
В правительстве отметили, что для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать не менее трети взрослого населения.