Вологда, , 22:42 — REGNUM В Вологодской области прививку от COVID-19 сделали уже более 500 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«В первую очередь мы прививаем группу риска, в том числе работников социальной сферы, потому что они общаются с пожилыми людьми. Всего в регионе на сегодняшний день привито более 500 человек из групп риска, более 170 — повторно», — отметил начальник Департамента здравоохранения Сергей Бутаков.

Массовая прививочная кампания в регионе еще не началась, но на региональном портале Госуслуг оформлено уже около 2 тысяч заявок на получение вакцины.

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До конца февраля в область ожидается поступление более чем 50 тысяч доз вакцины «Спутник V» для массовой вакцинации населения.

В правительстве отметили, что для достижения коллективного иммунитета в регионе необходимо вакцинировать не менее трети взрослого населения.