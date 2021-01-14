Монако, , 22:29 — REGNUM О своём состоянии здоровья, которое «в порядке», написал экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 14 января в Facebook.

Берлускони «Спешу всех успокоить, с моим здоровьем всё в порядке».

Берлускони рассказал, что лёг в больницу «для проведения рутинных проверок». На этой профилактике настояли врачи «из предосторожности».

Берлускони «Я продолжаю работать, нахожусь в постоянном контакте со своими сотрудниками».

Ранее ИА REGNUM сообщало о плановой госпитализации Берлускони в Монако. Итальянский политический деятель, переболевший в сентябре прошлого года COVID-19, является хроническим сердечным больным.

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