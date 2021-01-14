Любляна, , 22:35 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 11 494 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов и антигенных экспресс тестов, было подтверждено 1767 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 17 человек скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 14 января.

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Правительство Словении сообщило, что нет поводов для смягчения мер, поскольку ежедневное количество заражений остается слишком высоким, хотя число госпитализаций перестало расти.

В Словении около 145 472 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3070 смертельных случаяя.