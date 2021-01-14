Анкара, , 22:17 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 169 847 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 8962 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 170 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 14 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 364 801, смертельных случаев — до 23 495.

После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавируса, он написал в своём профиле в социальной сети: «Я тоже вакцинировался от коронавируса».