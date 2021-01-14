Рим, , 21:58 — REGNUM В 2020 году число разводов в Италии выросло на 60%, передает Mediaset в четверг, 14 января, со ссылкой на данные профильных ассоциаций.

Основная проблема для многих, принявших такое решение, заключалась в «вынужденном сожительстве» в период карантина, отметили опрошенные изданием юристы. Попав в такую ситуацию, многие супруги столкнулись с новыми для себя проблемами.

Примерно в 40% случаев причиной желания развода указывалась супружеская неверность (в том числе «виртуальная»), в 30% случаев — домашнее насилие, отметили также эксперты.