Сыктывкар, , 21:46 — REGNUM В Коми сократилось количество случаев бессимптомного носительства COVID-19. Об этом со ссылкой на республиканское управление Роспотребнадзора пишет БНК.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Так, если в начале пандемии количество людей, перенесших заболевание бессимптомно или в легкой форме было 78%, то к лету их число сократилось до 75%, а к октябрю этот показатель снизился до 30%. В начале января этот показатель упал до 16%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми поступило 4400 доз вакцины от COVID-19, вакцинацию начали шесть медорганизаций региона.