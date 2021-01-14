Рим, , 21:42 — REGNUM По данным на вечер четверга, 14 января, в Италии умерли 80 848 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 522 (днем ранее — на 507), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Число подтвержденных носителей выросло на 17 246 (днем ранее — на 15 774).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 336 279 — почти 4% населения страны.

В настоящее время заражены 561 380 человек — на 3394 меньше, чем днем ранее.