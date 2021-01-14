Тюмень, 14 января 2021, 21:38 — REGNUM В Тюменской области крещенские купания пройдут с соблюдением противоэпидемических мер. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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Предполагается, что в крещенских омовениях 19 января будут участвовать около 50 тысяч жителей региона.
Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области будет произведён отбор воды в прорубях и её исследование на показатели безопасности. Региональным управлением МЧС проводится обследование мест для проведения массовых купаний.