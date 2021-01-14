Тюмень, , 21:26 — REGNUM В Тюменской области продлили ряд ограничений в связи с эпидобстановкой до 28 февраля. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Сохраняется масочный режим в общественных местах и в транспорте. Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Для людей старше 65 лет и тюменцев, имеющих хронические заболевания, введён режим самоизоляции.

Запрещается проведение в помещениях спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. С ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны. Дети и подростки младше 18 лет могут посещать торговые и развлекательные центры лишь в сопровождении родителей или законных представителей.