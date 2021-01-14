Скопье, , 22:18 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в четверг, 14 января, сообщили о том, что за сутки в результате обследования 2192 человек в стране выявили 396 носителей коронавируса. Эти числа высоки, однако соотношение числа проведенных тестов к выраженным случаям заражения — шесть к одному — свидетельствует о том, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в стране остается под контролем. Еще 442 человека выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявлены 87 986 случаев заражения. 2672 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 15— за последние сутки. 69 137 пациентов выздоровели. Лечение проходят 16 177 человек.

За последнюю неделю число выявленных случаев заражения коронавирусом в стране увеличилось лишь на тысячу, что свидетельствует о замедлении темпов распространения инфекции.

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