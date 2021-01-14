14 января 2021 | Время чтения 1 мин

Красногорск, , 22:28 — REGNUM В Московской области дорожные и коммунальные службы переведены в усиленный режим работы в связи с продолжительным снегопадом, который начался с вечера 13 января и продолжался световой день. Фоторепортаж ИА REGNUM из Подмосковья.

Снег еще метет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

К вечеру в регионе выпало 20 процентов от месячной нормы осадков. Толщина снежного покрова до 15 см, местами выше. На дорогах гололедица и возможны снежные заносы.

Снег на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В первую очередь снег убирают на проезжей части — вылетных магистралях и маршрутах общественного транспорта, а так же очищают подходы к остановкам. Мобилизовано максимальное число ресурсов, в том числе 19 тысяч дворников и дорожных рабочих и свыше 4,2 тысячи единиц спецтехники.

Уборка снега Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег на дорогах Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Дорога вечером Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На дороги Подмосковья выведено свыше 2,6 тыс. единиц спецтехники, в том числе порядка 2 тыс. машин задействовано в уборке региональных и муниципальных дорог, более 600 — в уборке федеральных трасс», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Он так же отметил, что очищено более 20 тысяч километров областных дорог и работы продолжаются.

Дорожки в парке чистят лопатой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Парк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Старый Новый год Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Автомобилистов просят отказаться от поездки на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом, чтобы избежать чрезмерного транспортного потока.

Дорожка через реку Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лыжники на реке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Снег в Подмосковье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Пешеходный мост Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры напоминает, что после снегопада в течение 5 часов убирают проезжую часть на дорогах с высокой интенсивностью движения, в течение 12 часов — на дорогах, где проезжает менее 200 автомобилей. Придомовые территории чистят в течение 6 часов после снегопада. А на тротуарах и пешеходных дорожках всех категорий уборка снега происходит в течение суток. Вывоз снега осуществляется за пять суток.

Яблоки в снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Река Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Река Наталья Стрельцова © ИА REGNUM