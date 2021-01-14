Лондон, , 20:42 — REGNUM Власти Британии ограничили воздушное сообщение со всеми странами Южной Америки, а также с Кабо-Верде и Португалией, сообщил 14 января британский министр транспорта Грант Шэппс.

По его словам, такое решение было принято после выявления в Бразилии нового штамма коронавируса.

«Я принял срочное решение ввести запрет на прибытие из Аргентины, Бразилии, Боливии, Кабо-Верде, Чили, Колумбии, Эквадора, Французской Гвианы, Гайаны, Панамы, Парагвая, Перу, Суринама, Уругвая и Венесуэлы с 04:00 15 января в связи с обнаружением нового типа (коронавируса) в Бразилии», — написал Шэппс.

При этом он пояснил, что «в случае с Португалией будут сделаны исключения для перевозчиков необходимых товаров».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии продолжают ужесточать карантинные меры в стране, объясняя это выявлением новой разновидности коронавируса.

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