Сараево, , 21:09 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за последние 24 часа было подтверждено 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 12 человек скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 14 января.

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Заражение было подтверждено у 168 жителя Федерации Босния и Герцеговина и у 160 жителей Республики Сербской. В округе Брчко зафиксировано 15 новых случаев заражения COVID-19.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 117 011 случаев заражения коронавирусом.