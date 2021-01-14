Гавана, , 20:22 — REGNUM В условиях обострения эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией на Кубе, правительство Острова Свободы заявило о новых ограничениях, которые вводятся в 34 городах страны. Об этом 14 января сообщает Синьхуа, ссылаясь на официальные заявления руководства страны.

Помимо прекращения занятий в учебных заведениях, прежде всего в центральной провинции Гавана, насчитывающей 15 городов, а также еще в 19-ти городах других провинций, кубинские власти рассматривают возможность приостановки работы общественного транспорта и торговой деятельности. Не исключено также введение дополнительных профилактических мер, содержание которых планируется обусловить тяжестью эпидемиологической обстановки. Ранее, с 9 января, на Кубе уже принимались такие ужесточающие меры, как закрытие кинотеатров, плавательных бассейнов и других спортивных сооружений, а также иных публичных мест.

Указывается, что поскольку на Кубе имеются 167 городов, предлагаемые меры носят выборочный характер.