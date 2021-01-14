Тирана, , 20:42 — REGNUM В четверг, 14 января, в Албании в результате исследования 3695 образцов выявили ещё 660 случаев заражения коронавирусом. Ещё 386 человек были признаны излечившимся.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 65 994 случая заражения коронавирусом. 39 246 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1261 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

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За прошедшие сутки в стране умерли пятеро пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 25 487 человек, из них более половины в Тиране. На стационарном лечении находится 271 пациентов, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Отмечается рост числа активных случаев заражения.

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