Бишкек, , 20:21 — REGNUM Выборы в Киргизии прошли открыто и гласно, на очень хорошем организационном уровне, в соответствии с законодательством, что исключило возможность нарушений и сомнений в их результатах. Были предусмотрены меры эпидемиологической безопасности организаторов и участников голосования. Как представители Миссии наблюдателей от СНГ, мы внимательно ознакомились с работой очень многих участковых избирательных комиссий, в том числе присутствовали на всей процедуре подсчета голосов, считаетчлен Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Журавлев.

«Результатом голосования стала убедительная победа кандидата Садыра Жапарова, заявляющего о необходимости самых тесных и дружественных взаимосвязей с Российской Федерацией (почти 80% поддержки проголосовавших избирателей). Также подавляющее большинство проголосовавших избирателей высказалась за президентскую форму правления. Дело в том, что вместе с президентскими выборами в Киргизии проходил референдум о форме правления в стране. Граждане могли проголосовать за сохранение парламентской республики, возврат к президентской республике или против обоих вариантов.

Организационная и правовая работа по подготовке к голосованию была проведена таким образом, чтобы исключить возможность массовых нарушений, допущенных на предыдущих выборах и связанных не с работой избирательных комиссий, а с подкупом избирателей и организацией их подвоза на участки. Кроме того, работа избирательных комиссий технологически была обеспечена очень хорошо. Обо всем этом говорилось на встрече председателя ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабековой с представителями международных организаций, осуществлявших наблюдение.

Недопущение нарушений на избирательных участках обеспечивалось за счет применения технологии, исключающей двойное голосование. Прежде чем избиратель получал бюллетени для голосования, проходило сканирование его паспорта и отпечатка указательного пальца. Эти данные автоматически сверялись с базой данных, собранной в результате проведения в стране биометрической регистрации граждан, и при подтверждении их фотография избирателя появлялась на мониторе, размещенном на каждом избирательном участке, а избиратель получал чек, необходимый для получения бюллетеня. Эти чеки подлежали отдельному учету.

Все избирательные участки были оборудованы автоматическими считывающими устройствами АСУ — аналог наших КОИБов. АСУ сканировали бюллетени, благодаря чему данные со всех участков моментально попадали в ЦИК и размещались на сайте комиссии, а сразу после момента окончания голосования все наблюдатели обеспечивались заверенной распечаткой предварительных итогов голосования на участке. В 08:00 утра все наблюдатели обеспечивались заверенной копией распечатки с АСУ с количественными данными по избирателям на начало голосования. Кроме того, обязательно проводился ручной подсчет голосов, который на практике подтверждал данные, полученные АСУ, копии итогового протокола также получали все наблюдатели.

В течение дня случались небольшие заминки. В частности, на одном из участков АСУ отказалось принимать бюллетень с замятыми краями, тогда решением комиссии данный бюллетень был по акту заменен на другой, избирательница по нему проголосовала. При это интенсивно работала служба технической поддержки, которая, в случае технических сбоев, практически сразу приезжала на избирательные участки, благодаря чему процесс голосования не прерывался.

На избирательных участках размещались списки избирателей (фамилии, имена, отчества) и информационные материалы, в том числе об уголовной ответственности за подкуп избирателей.

11 общественных организаций были аккредитованы Центризбиркомом и получили право направлять наблюдателей на избирательные участки. Кроме того, были аккредитованы в качестве наблюдателей работники посольств ряда стран, в частности Великобритании, США, Японии, которые не имели каких-либо замечаний по организации голосования.

Что касается невысокой явки избирателей (менее 40 процентов), то на этом сказались чрезмерные требования по возможности голосования избирателей только по месту регистрации, без возможности голосовать на другом участке в случае командировки, отпуска, учебы. Например, студенты, обучаясь в вузе в Бишкеке, но имеющие место жительства в другой местности, не могли проголосовать в Бишкеке. Но это было вынужденной мерой для исключения малейших возможностей для нарушений.

Все это обеспечило выборам открытость и гласность, а с ними сняло любые сомнения в их результатах», — подчеркивает эксперт.

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