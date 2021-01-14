Москва, , 20:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил практику стран, которые пытаются закрыться от иностранных вакцин от коронавируса, отказывая гражданам в выборе.

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«Мы видим, что происходит в Европе, которой навязывают вот Соединенные Штаты Америки только свой продукт и никакой другой, но при этом заставляют их покупать и тем самым эту монополию пытаются удержать, для того чтобы заработать. Мы это осуждаем, недопустимо так себя вести», — заявил Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Он призвал открыть рынок и сделать все для того, чтобы страна любая, которая создала вакцину, имела возможность ее поставить в другое государство.

«И здесь не нужно делать преград», — уверен парламентарий.

Володин также назвал огромным достижением России то, что отечественные ученые и врачи сделали все для того, чтобы появилась вакцина, и у людей появилась возможность сделать прививку.

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