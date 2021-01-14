Москва, 14 января 2021, 20:07 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что сделал прививку от коронавируса.
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"Я сделал прививку», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о начале массовой вакцинации от коронавируса.
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