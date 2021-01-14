Красногорск, , 20:07 — REGNUM В Московской области шестеро членов организованной преступной группы приговорены к длительным срокам лишения свободы за мошенничество с земельными участками Министерства обороны, сообщает 14 января Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Один член преступной группы объявлен в международный розыск.

В состав «чеховской» преступной группы входили руководители и сотрудники Кадастровой палаты и Росреестра Московской области, чиновники администрации Чеховского района и городского округа Чехов, риелторы и предприниматели, которые получили от 7 до 17 лет колонии за мошенничество.

«Чеховское» организованное преступное сообщество было причастно к хищению государственной собственности, включая земельные угодья, водные объекты и прилегающие к ним территории, а также земельных участков Министерства обороны и лесного фонда РФ на территории Московской области.

Серпуховский городской суд признал лидера группировки и пятерых его сообщников виновными в совершении преступления по статье 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем») УК РФ.

«Общая стоимость имущества, права на которое приобретены в результате совершенных преступлений, составила более 130 миллионов рублей. Общая рыночная стоимость легализованного членами преступного сообщества имущества в виде земельных участков и зданий, добытого в результате совершенных преступлений, составила не менее 60 миллионов рублей, что считается особо крупным размером», — рассказала представитель областного главка СКР Ольга Врадий.

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