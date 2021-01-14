Анкара, , 19:59 — REGNUM Турция ожидает поставки 25−30 миллионов доз вакцины от коронавируса СoronaVac китайского производителя SinoVac. Об этом 14 января сообщил журналистам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«Ещё около 25−30 миллионов доз вакцины поступит из Китая. Кроме этого, ведутся переговоры с Германией, а также мы сами занимаемся разработкой вакцины», — сказал он.

Напомним, накануне в Турции стартовал первый этап вакцинации от коронавируса. Первым прививку китайским препаратом сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, а сегодня вакцинировался глава государства.

Вопрос с закупкой Анкарой российской вакцины «Спутник V» пока продолжает обсуждаться. Ранее на неделе президенты РоссииВладимир Путини Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщили в Кремле, обсуждалась «реализация планов по совместному производству и применению вакцин».

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган привился китайской вакциной от COVID-19