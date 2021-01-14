Бишкек, , 19:57 — REGNUM В Киргизии авиакомпании и авиакассы заподозрили в сговоре с посредниками, которые незаконно торгуют документами, подтверждающими основания для вылета в Россию, пишет «Kaktus.media».

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В последнее время киргизстанцы стали всё чаще жаловаться на то, что авиакомпании непосредственно перед вылетом сообщают пассажирам о том, что их не пустят в самолет, поскольку у них нет оснований для вылета в Россию.

При этом сотрудники авиакасс тут же предлагали сделать документы, необходимые для того, чтобы им разрешили улететь в Россию — за отдельную плату, размер которой почти не уступает стоимости авиабилета.

Также в республике появилось большое количество посредников, которые через объявления в интернете предлагают за $100 оформить разрешение на вылет в Россию.

ИА REGNUM напоминает, что из-за продолжающейся пандемии COVID-19 российское правительство ввело новые правила посещения России гражданами Киргизии — теперь от киргизстанцев требуется получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции и иметь подтвержденные основания для въезда на российскую территорию.