Подгорица, , 21:06 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1923 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 3 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 14 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 3 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 84 года, а самому младшему 59 лет.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и числа вылечившихся от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время более 53 840, а количество скончавшихся составляет 737 человек с начала 2020 года.