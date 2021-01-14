Белград, , 20:44 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 11 725 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1881 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 23 человека скончалось. К аппаратам ИВЛ подключено 195 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 14 января.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 368 072, а количество смертельных случаев выросло до 3687 человек.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич привилась второй дозой вакцины против коронавируса Файзер в институте вирусологии «Торлак». Напомним, в этом же институте она стала первым премьер-министром в Европе, сделавшим себе прививку от коронавируса.