Москва, , 19:44 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы к вечеру четверга, 14 января, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

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Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено в центральной части города, в том числе на набережных, Садовом кольце, улицах Новый Арбат, Тверская, Охотный Ряд. Пробки наблюдаются также на отдельных участках Третьего транспортного кольца и МКАД.

Стабилизация ситуации на дорогах прогнозируется к 22:00, когда пробки ослабнут до 3 баллов.

Напомним, ранее сегодня в департаменте транспорта Москвы призвали столичных автомобилистов по возможности отказаться от поездок и пользоваться общественным транспортом. Из-за сильного снегопада минувшей ночью на дорогах города образовались снежные заносы и сильная гололедица.