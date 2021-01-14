Москва, , 19:14 — REGNUM С Дональдом Трампом может случиться все, что угодно, считает член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев. Об этом он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, комментируя беспорядки в США после объявления результатов выборов президента.

«Я-то вообще предсказываю, что через полгода или год его лишат жизни. Его будут разорять, чтобы он потерял деньги. Потому что только наличие у него денег позволяет ему быть несколько самостоятельным человеком. перемещаться, заказывать какие-то статьи, оплачивать активности. Без денег, в долгах, он менее опасен. Возможно. его постараются посадить. А может быть и покушение», — отметил Олег Матвейчев.

«То есть Дональд Трамп не нужен своим оппонентам ни в каком виде — он ведь лидер общественного мнения, за ним стоят миллионы голосов, и впоследствии он может поддерживать или не поддерживать кого-то из кандидатов, влиять на политику… Так что его постараются вообще «выпилить» из истории», — подчеркнул эксперт.

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